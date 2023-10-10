إيتوزا.. هذه مواعيد خدمة “سيتي تور” وأسعارها

أعلنت مؤسسة النقل الحضري والشبه حضري إيتوزا، عن مواعيد خدمة “سيتي تور”، اليوم الثلاثاء.

وحسب بيان لإيتوزا، فإن خدمة سيتي تور، تواصل الرحلات الإستكشافية للعاصمة اليوم الثلاثاء، حيث سيكون المسار الأول، “ايتر_ايكوزيم” Iter_icosim ” والإنطلاق من ساحة أول ماي UGTA بداية من الساعة 14:00 إلى غاية الساعة 16:30 مساءا نحو كل من متحف الباردو. متحف على الهواء الطلق للعمارة والذي سوف يريك روائع للعمارة. قصص البنايات التي لم يتسنى لك رؤيتها أو سماعها من قبل وذلك بسعر 600 دج.

City tour.. خدمة جديدة لإيتوزا

أما المسار الثاني سفاري الإنطلاق على الساعة 16:30 إلى غاية الساعة 18:00 مساءا. والذي يهتم بالهندسة المعمارية والبنايات ذات الطابع الهندسي المعماري الجميل للعاصمة وذلك بسعر 450 دج.

كما اشارت المؤسسة إلى أنه على الراغبين في الإستعلام و الحجز ما عليكم سوى الاتصال على الرقم الهاتفي 63-78-89-0561. أو تصفح رابط الصفحة الرسمية لخدمة سيتي_تور للحجز.

وكانت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا”. قد أعلنت عن فتح 53 خط نقل جديد موجه لتغطية مختلف بلديات العاصمة وكذا الأقطاب الحضرية الجديدة.

وحسب بيان مؤسسة “إيتوزا” تم فتح 53 خط نقل جديد موجه لتغطية مختلف بلديات العاصمة وكذا الأقطاب الحضرية الجديدة. وذلك بعد تحويل حافلات نقل الطلبة وإضافتها إلى حافلات شبكة النقل الحضري. وذلك تحسبا للدخول المدرسي وتوقف خدمة الطلبة وتحويلها إلى المؤسسة الجامعية لنقل الطلبة.

وأضاف البيان، أن الخطوط الجديدة ستدخل حيز الخدمة بداية من الأحد 24 سبتمبر 2023. ليصبح العدد الإجمالي لحافلات النقل الحضري 535 حافلة لتغطية 182 خط.

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