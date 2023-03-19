إيتوزا: هذه مواقيت النقل خلال شهر رمضان

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا”. عن برنامج خاص بشهر رمضان للتنقل عبر شبكة النقل العمومي بالحافلات بالعاصمة. يمتد إلى غاية الثانية صباحا.

ويغطي هذا البرنامج خلال أيام الأسبوع 124 خط بـ 253 حافلة خلال فترة النهار. بالإضافة كذلك إلى 56 خط بـ 72 حافلة بعد الإفطار. بمعدل رحلات من 20 إلى 40 دقيقة نهارا. و30 إلى 40 دقيقة ليلا. كما تم تحديد ساعات من الساعة السادسة صباحا إلى غاية السادسة مساء. ومن الثامنة مساء إلى غاية الساعة الثانية صباحا.

أما بخصوص أيام العطلة الأسبوعية، فإن البرنامج يشمل بالنسبة ليوم الجمعة تغطية 124 خط بـ 123 حافلة في النهار و56 خط بـ 72 حافلة بعد الإفطار. وذلك من الساعة السابعة صباحا إلى غاية السادسة مساء. ومن الثامنة مساء إلى غاية الثانية صباحا.

بينما يشمل برنامج يوم السبت تغطية 124 خط بـ 178 حافلة في النهار. و56 خط بـ 72 حافة بعد الإفطار. من الساعة السادسة صباحا إلى غاية السادسة مساء ومن الثامنة مساء إلى غاية الثانية صباحا. كما سطرت مؤسسة “إيتوزا” برنامجا خاصا بالسهرات الرمضانية على متن الحافلات السياحية خلال أيام الخميس، الجمعة والسبت.