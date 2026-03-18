“إيتوزا” تتسلّم 100 حافلة جديدة إضافة إلى حافلتين كهربائيتين

تسلمت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا”، اليوم الأربعاء، 100 حافلة جديدة إضافة إلى حافلتين كهربائيتين.

وأعلنت “إيتوزا”، في بيان لها، عن تسلّم 100 حافلة جديدة، إضافة إلى حافلتين كهربائيتين، على أن تدخل حيز الخدمة ابتداء من يوم غد الخميس.

وجاءت هذه العملية في إطار برنامج تحديث وتجديد حظيرة النقل وتحسين جودة الخدمات، تحت إشراف مباشر لوزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل.

وأكدت “إيتوزا”، أن الحافلات الجديدة من علامة “تيرصام”، تتسع لـ70 و100 راكب، وتشكل دفعة أولى موجهة لتعزيز شبكة النقل بالعاصمة.

كما أشار البيان إلى تسلّم حافلتين كهربائيتين صديقتين للبيئة من نوع “فونسر”، سيتم استغلالهما في إطار تجربة أولية.

ومن المنتظر أن يتم تشغيل هذه الحافلات عبر مختلف خطوط شبكة المؤسسة ابتداء من 19 مارس الجاري.