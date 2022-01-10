إيتو: “أتقدم باعتذاري للصحفيين الجزائريين عن حادث الإعتداء”

وجّه رئيس الإتحاد الكاميروني، صامويل إيتو، اعتذارا رسميا للصحفيين الجزائريين، بعد حادث الاعتداء الذي تعرضوا له بمدينة دوالا الكاميرونية.

وصرح إيتو، حصريا للتلفزيون العمومي الجزائري: “أتقدم باعتذار رسمي للصحفيين الجزائريين، بعد الاعتداء الذي تعرض له ثلاثة منهم يوم أمس بمدينة دوالا”.

كما أضاف: “أقول لهؤلاء الصحفيين بأن مثل هذه الأحداث ممكن أن تحدث أحيانا، لكن أجدد ترحيبي بهم في الكاميرون”.

وتابع صامويل إيتو: “سأتحدث مع وزيرنا، وكل الجهات المسؤولة من أجل ضمان الراحة التامة، والأمان لإخواننا الجزائريين”.