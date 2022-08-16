إيتو “أنا نادم على المشاكل التي حدثت مع الجزائر لهذا السبب”

أبرز صامويل ايتو رئيس الإتحاد الكاميروني لكرة القدم ندمه الشديد اثر دخوله في حرب إعلامية مع الإتحادية الجزائرية لكرة القدم. بشأن المباراة المشبوهة.

وقال ايتو في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الثلاثاء بالعاصمة السنغالية داكار :” علاقتنا مع الإتحاد الجزائري جيّدة، من جهتي انا رئيس إتحاد الكاميرون. لا توجد اي مشكلة، الجزائر كانت سباقة في دعم لدى احتضاننا الكان”.

وأضاف في ذات الندوة :”أنا نادم على كل ذلك، لم اعارض الجمهور الجزائري أبدا، لانه شعب فخور ببلده مثل الشعب الكاميروني. اعلم أن المباراة السابقة أخذت مشاعر بعيدة و بطريقة أخرى لكن احتفظت بالأمور الايحابية فقط”.

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