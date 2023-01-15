إيتو: “بلماضي هو الأفضل من بيننا جميعا”

أشاد رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل ايتو، بالناخب الوطني جمال بلماضي، كما أبدى تمنياته له بالتوفيق.

وصرح ايتو، لتلفزيون “النهار”: “بلماضي الأفضل من بيننا جميعا، لكونه انسان طيب، وأتمنى له التوفيق في المستقبل”.

كما أضاف: “مهمة صعب تنتظر بلماضي مستقبلا، بالنظر للآمال الكبيرة التي تعلقها عليه الجماهير الجزائرية الكبيرة”.

وتابع رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو: “الكل يدرك بأن جمال بلماضي مدرب كبير، ويملك امكانيات كبيرة”.