إيتو في قلب فضيحة جديدة !

ظهر رئيس الإتحادية الكاميرونية لكرة القدم، صامويل إيتو، اليوم الثلاثاء، في فيديو صنع من خلاله الحدث، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

بعد أن دخل إيتو، في ملاسنات كلامية مع مسؤول بوزارة الشباب والرياضة الكاميرونية والناخب الكاميروني، مارك بريس.

ويعود سبب الخلاف بين رئيس الإتحادية الكاميرونية لكرة القدم، و وزارة الشباب والرياضة ببلاده، هو رفضه تعيين المدرب مارك بريس. على رأس العارضة الفنية للمنتخب.

وحسب ما كشفته تقارير إعلامية كاميرونية، فإن إيتو قام بإقالة المدرب السابق ريغوبرت سونغ، بعد الإخفاق الأخير في “كان كوت ديفوار” الأخير، وإقترح ثلاث أسماء على حكومة بلاده ثلاث أسماء لخلافتة سونغ وهم بيسيرو، رونار، وفابيو كانافارو.

لكن لم يحدث ذلك، وبدأت الأزمة بين إيتو و وزارة الشباب والرياضة، التي قامت بتعيين وسيط بينها وبين الإتحادية الكاميرونية للتعاقد مع المدرب الجديد.

وقامت وزارة الشباب والرياضة الكاميرونية، بتعيين المدرب البلجيكي مارك بريس كمدرب جديد للمنتخب الكاميروني. وهو الأمر الذي عارضه رئيس الإتحادية إيتو.

وظهر إيتو، اليوم الثلاثاء، في فيديو متداول من داخل مقر الإتحادية الكاميرونية. وهو يخوض في نقاش حاد مع المدرب مارك بريس. والذي كان برفقة ممثل وزارة الشباب والرياضة، وقام بالصراخ على الثنائي، بعد أن دخل الطرفان في ملاسنات كلامية.

ليقوم بعدها إيتو بطرد ممثل وزارة الشباب والرياضة من مقر الإتحادية، وطالب بإحذار الأمن لإخراجه من مقر الإتحادية.

وواصل إيتو حديثه بعد ذلك مع مدرب المنتخب الكاميروني، مارك بريس، وطلب منه العمل مع الإتحادية الكاميرونية لكرة القدم فقط. وأجبره على حضور إجتماع أعضاء الإتحادية الكاميرونية. وهو ما رفضه المدرب، ودخل مع إيتو بريس، في نقاش حاد، ولم يصل الطرفان لأي إتفاق.

بعدها غادر المدرب بريس مقر الإتحادية الكاميرونية. ماجعل من رئيس الإتحادية إيتو يطلب من الحاضرين عقد إجتماع للجنة التنفيذية للإتحادية الكاميرونية، لاتخاذ قرار بإقالة المدرب من منصبه.

وتأتي هذه المشكلة قبل أيام قليلة من خوض المنتخب الكاميروني الجولتين الثالثة والرابعة، لتصفيات كأس العالم 2026، أمام الرأس الأخضر وأنغولا، يومي 6 و11 جوان المقبل.

Samuel Eto’o président de la fédération et Marc Brys, le nouveau sélectionneur. C’est chaud entre eux. 🇨🇲😵‍💫 pic.twitter.com/KlmQtLtOhh — 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) May 28, 2024