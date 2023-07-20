إيتو في قلب فضيحة مُدوية!

كشفت تقارير إعلامية عالمية، اليوم الخميس، عن تورط رئيس الإتحادية الكاميرونية لكرة القدم، صامويل إيتو في فضايا فساد.

وحسب ما نقلته لصحيفة “ليكيب” الفرنسية، عن الموقع “FECAFOOT”K فإن صامويل إيتو، مُتهم بالتلاعب بنتائج مباريات بطولة الدرجة الثانية الكاميرونية.

وأوضح المصدر، أنه تم تسريب تسجيلات صوتية، وهو يأمر بصعود فريق “فيكتوريا يونايتد” من الدرجة الثانية للدرجة الأولى الكاميرونية، بعد أن إنسحب فريق منافس على الصعود.