إيتو: ملتزمون بالوقوف إلى جانب الجزائر التي أثبتت دعمها لنا
بقلم كريم.تيغرمت
كشف رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، العلاقة الوطيدة التي تربطهم بالفاف، مبديا أمله في تطويرها أكثر مستقبلا.
وقال إيتو، في تصريح حصري للتلفزيون العمومي الجزائري: “فحور بصداقة شرف الدين عمارة، وأتقدم له وللشعب الجزائري بالشكر الجزيل على دعمهم لنا”.
كما أضاف: “الاتحاد الجزائري لكرة القدم كانت إلى جاننبنا منذ البداية، والجزائر تحظى بمكانة كبيرة في عالم كرة القدم”.
وأردف إيتو: “من المهم أن تعمل اتحاداتنا على تطوير كرة القدم الإفريقية، وضمان حقوق المنتخبات والاتحادات الإفريقية”.
وختم سامويل إيتو: “الاتحاد الكاميروني ملتزم دائما بالوقوف إلى جانب نظيره الجزائري، كون هذا الأخير أثبت مساندته الدائمة لنا”
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