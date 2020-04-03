إيتو ودروغبا يردان على عنصرية الفرنسيين: “لستم سوى مقرفين” !

رد الكاميروني “صامويل إيتو” على طبيبن فرنسين صنعا الحدث في مختلف وسائل الإعلام بعد تصريحاتهم العنصرية إتجاه الأفارقة.

فكان الطبيبان قد طالبا بتجربة اللقاح على الإفريقين كون هناك لا يوجد إنعاش ولا علاج ولا أي شيء آخر ويمكن تجربة ما يريدون.

في حين كان رد “صامويل إيتو” قاسيا ودافع عن جميع الأفارقة قائلا: “لستم سوى مقرفين.. إفريقيا ليست ملعبكم”.

أما دروغبا فصرح قائلا: “هذه فضيحة ، انه لمن غير المعقول ان نبقى نحذر من هذا الامر ، افريقيا ليست حقل تجارب ، انني استنكر وبشدة هذه التصريحات الخاطئة و الاهم من ذلك هذه الكلمات العنصرية”.

وأضاف: “يجب ان تساعدوننا حتى ننقذ افريقيا من هذا الفيروس الذي يهدد العلم بأسره لا ان تعاملوا الافارقة كفئران تجارب، ان هذا مقرف حقا”