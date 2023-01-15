إيتو يؤكد دعمه للجزائر في ملف ترشحها لاحتضان كان 2025
بقلم كريم تيغرمت
أكد رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو، دعمه لملف الجزائ، في احتصان كأس أمم إفريقيا 2025.
وصرح إيتو، اليوم الأحد، لتلفزيون “النهار”: “أنا لا أخدع أبدا أصدفائي، الجزائر كانت إلى جانب الكاميروني في الظروف الصعبة التي واجهتنا خلال تنضيم آخر طبعة من الكان”.
كما أضاف: “من واجبي كريس الاتحاد الكاميروني، أن أرد الجميل، بالوقوف إلى جانب رئيس الاتحاد الجزائري”.
وتابع صامويل إيتو: “كرة القدم وجدت من أجل المساعدة، وليس التفرقة، وسنكون إلى جاتنب أصدقائنا الجزائريين مثلما كانو إلى جانبنا في وقت الحاجة”
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