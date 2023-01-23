إيتو يحضر تدريبات المُنتخب الكاميروني المحلي بوهران

عرفت تدريبات المنتخب الكاميروني المحلي أمسية اليوم الإثنين حضور رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو.

وجرت الحصة التدريبية للكاميرون التي حضرها، إيتو، بالملعب الملحق للمركب الرياضي، ميلود هدفي بوهران.

كما قام، إيتو، بمُتابعة الحصة التدريبية والاجتماع بمُدرب مُنتخب بلاده واللاعبين الذين حفزهم لمواصلة المشوار بقوة.

ويواجه مُنتخب الكاميرون مُنتخب النيجر سهرة الثلاثاء في الجولة الثالثة من المجموعة الـ5 لدور مجموعات منافسة كأس إفريقيا للمحليين.