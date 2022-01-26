إيتو يرد بقوة على اتهام الكاميرون بالكولسة للتتويج بالكان !
بقلم عبد النور حواز
رد رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم “صامويل إيتو” بقوة على بعض الأطراف التي اتهمت الكاميرون بالكولسة من أجل التتويج بالكان.
إيتو قال اليوم الأربعاء في ندوة صحفية:”الكاميرون بلد كبير في كرة القدم، توجنا ب5 ألقاب قارية وشاركنا في المونديال 7 مرات كاملة، كما توج 6 لاعبين ب11 كرة ذهبية إفريقية”.
كما أضاف:”كل هاته التتويجات الجماعية والشخصية حققتها الكاميرون بكل شفافية”.
وختم:”الغش لا يتواجد في جينات كرة القدم الكاميرونية، من المستحيل وغير مقبول حُدوث ذلك خاصة في عهدتي أنا”.
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