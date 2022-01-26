إيتو يرد بقوة على اتهام الكاميرون بالكولسة للتتويج بالكان !

رد رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم “صامويل إيتو” بقوة على بعض الأطراف التي اتهمت الكاميرون بالكولسة من أجل التتويج بالكان.

إيتو قال اليوم الأربعاء في ندوة صحفية:”الكاميرون بلد كبير في كرة القدم، توجنا ب5 ألقاب قارية وشاركنا في المونديال 7 مرات كاملة، كما توج 6 لاعبين ب11 كرة ذهبية إفريقية”.

كما أضاف:”كل هاته التتويجات الجماعية والشخصية حققتها الكاميرون بكل شفافية”.

وختم:”الغش لا يتواجد في جينات كرة القدم الكاميرونية، من المستحيل وغير مقبول حُدوث ذلك خاصة في عهدتي أنا”.