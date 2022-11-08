إيتو يستفز الجزائريين.. “أتوقع نهائي المونديال بين الكامرون والمغرب”
يواصل رئيس الإتحادية الكاميرونية لكرة القدم، صامويل إيتو، خرجاته الاعلامية المستفزة، آخرها اليوم عندما أكد أن منتخب بلاده سيصل لنهائي المونديال رفقة المنتخب المغربي.
وقال إيتو اليوم الثلاثاء لموقع “afrik-foot”:”أتوقع تأهل كل المنتخبات الإفريقية لثمن نهائي المونديال، كما أتوقع أن يكون النهائي بين الكاميرون والمغرب، وستفوز الكاميرون باللقب”.
وأضاف إيتو:” أرى أن المغرب ستتأهل إلى النهائي بعد الفوز على إسبانيا في ثمن النهائي ثم البرتغال في ربع النهائي وفرنسا في نصف النهائي”.
وتابع إيتو:” ومن جهتها، ستتأهل الكاميرون على حساب بلجيكا في ربع النهائي والسنغال في نصف النهائي”.
تابع صامويل إيتو:” المنتخبات الإفريقية تملك خبرة كبيرة جراء مشاركاتها في النسخ السابقة، وأعتقد أنها تستطيع تحقيق الفوز بالمونديال”.
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