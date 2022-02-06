إيتو يشحن أسود الكاميرون تحسبا للمواجهة الفاصلة أمام الخضر

وجّه رئيس الاتحاد الكاميروني، سامويل إيتو، خطابا للاعبيه، عقب انتهاء مشوارهم في “الكان”، أين حفزهم للمباراة الفاصلة أمام الجزائر.

وبعد تهنأة لاعبيه بتحقيقهم للمركز الثالث في “الكان”، قال إيتو للاعبيه: “تنتظرنا مبارتين هامتين انطلاقا من 24 مارس”.

كما أضاف: “ستلعبون في مواجهة أحد أفضل منتخبات إفريقيا، لكنكم أثبتم أنكم الأفضل عندما تريدون ذلك”.

وتابع سامويل ايتو: “أمامنا كأس العالم، لذا أطلب منكم استعادة قواكم وتركيزكم سريعا، ولا نريد مشاكل، فالمدرب بحاجة اليكم”.