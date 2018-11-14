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إيتو يطالب رئيس الكاميرون بالإنسحاب من تنظيم كان 2019

الرياضة
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إيتو يطالب رئيس الكاميرون بالإنسحاب من تنظيم كان 2019
بقلم يونس رزيق

تحدث النجم الكاميروني صامويل إيتو مع رئيس بلاده، حيث قدم له مقترحا من أجل الإنسحاب من تنظيم كأس أمم إفريقيا 2019.

وجاء قرار إيتو عقب إجتماع بينه وبين جياني إنفانتينو رئيس الفيفا وأحمد أحمد رئيس الكاف، حيث تناول آخر إستعدادات الكاميرون لتنظيم التظاهرة القارية.

ولم تقنع الإستعدادات الجارية بالكاميرون رئيس الفيفا والكاف، الأمر الذي دفع إيتو إلى التفكير في مقترح الإنسحاب.

للإشارة فإنه في حال إنسحاب الكاميرون من نهائيات أمم إفريقيا 2019، فإن المغرب ستكون المترشح الأبرز لإحتضان هذه الدورة.


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