إيتو يقرر إقالة سونغ من تدريب الكاميرون

قرر الإتحاد الكاميروني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن إقالة المدرب ريغوبار سونغ من العارضة الفنية للمنتخب.

وقالت القناة القطرية “بي ان سبورتس” أن رئيس الإتحاد الكاميروني صامويل إيتو هو من وضع حدا لعقد سونغ كمدرب لـ “الأسود” بعد الفشل في كأس أمم إفريقيا التي جرت سابقا في كوت ديفوار.

وكان اللاعب الدولي السابق للكاميرون قد فشل في قيادة لاعبيه لعبور الدور ثمن النهائي من المنافسة الإفريقية.

وسبق لإيتو أن أكد أنه فسخ العقد مع ريغوبار، رغم علاقته الطيبة في وقت سابق، وهو الذي حمل معه القميص الوطني وتوج رفقته بعدد من الألقاب.