“إيتو” يُقرر رفع شكوى للفيفا ضد بلماضي لهذا السبب !

قرر الاتحاد الكاميروني لكرة القدم تقديم شكوى للفيفا في الأيام المُقبلة ضد الناخب الوطني جمال بلماضي.

كما كشف الاتحاد الكاميروني لكرة القدم في بيان صُحفي نُشر مساء اليوم أن الرئيس “صامويل إيتو” سيرفع شكوى للجنة الأخلاقيات للفيفا.

وجاء قرار الرجل الأول في الاتحاد الكاميروني لكرة القدم بسبب تصريحات الناخب الوطني جمال بلماضي أمس الأحد.

والذي قصف فيها التحكيم الإفريقي ووصف مايحدث فيه خلال المباريات المصيرية بالسوق.