إيداع أمين الصندوق وموظف بـ”كناب بنك” بتيارت الحبس الإحتياطي

أودع قاضي التحقيق بمحكمة تيارت موظفين اثنين ببنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط الحبس المؤقت،من بينهما أمين الصندوق.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى النهار أونلاين، فإن حبس الموظفين جاء على خلفية تورطهما في قضية تحويلات مالية.

ويأتي قرار قاضي التحقيق بعد أيام من إيداع المدير السابق للبنك الحبس، كما تم وضع 5 آخرين تحت الرقابة القضائية.

وقرّر قاضي التحقيق يوم الأربعاء إيداع موظف وأمين الصندوق رهن الحبس المؤقت لتورطهم في اختلاس أموال زبائن البنك.

القضية تم اكتشافها بعد اكتشف أحد زبائن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط اختفاء مبلغ مالي من حسابه.

ورفع الزبون شكوى لدى الجهات المعنية وتم فتح تحقيق معمق من طرف المديرية العامة للبنك وتبين وجود تحويلات مالية كبيرة قدرت بالملايير.

وتم توقيف تحفظي للمدير السابق، وإحالة الملف إلى التحقيق الأمني قبل أن يحال إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت.

والذي أحال القضية بدوره إلى قاضي التحقيق الذي أمر بإبداع المدير السابق الحبس ووضع 5 موظفين اخرين تحت الرقابة القضائية قبل أن يقرر ايداع إثنين من هؤلاء ليصل عدد الموظفين الذين تم ايداعهم 3 أشخاص في انتظار محاكمتهم.