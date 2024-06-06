إيداع إطارات من مديرية مسح الأراضي والمحافظة العقارية ومتهمين آخرين بتهم التزوير بباتنة

أصدرت أمس، الجهات القضائية المعنية بباتنة أمرا بإيداع الحبس في حق 9 متهمين بالتزوير واستعمال المزور. من بينهم إطارات من مديرية مسح الأراضي والمحافظة العقارية، ورجل أعمال معروف.

وتم وضع 12 متهما آخر تحت نظام الرقابة القضائية، في انتظار محاكمتهم حول قضية لها علاقة بالاستيلاء غير القانوني. على قطعة أرضية بمساحة 1600 متر مربع تقع في قلب مدينة باتنة. في قضية أشار إليها النائب العام لدى مجلس قضاء باتنة خلال كلمة ألقاها امام المشاركين في يوم دراسي. حول حماية أراضي الدولة بداية شهر ماي الماضي.

وقال وقتها أن الإستيلاء على هذه القطعة الأرضية كان بطرق ملتوية وبتواطؤ الجميع وأمام أعين الجميع.

وأشار أيضا الى وجود قضايا أخرى محل تحقيق في هذا المجال.