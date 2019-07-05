إيداع إطار من وكالة “الكناس” الحبس المؤقت ووضع موظفين تحت الرقابة القضائية بأدرار

تم إيداع إطار من وكالة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للعمال الإجراء الحبس المؤقت ووضع موظفين آخرين تحت الرقابة القضائية.

وبحسب مصادر مؤكدة لـ”النهار” فإن القضية تتعلق بملف فساد، حيث تم تقديم الأشخاص الثلاثة.

وهم إطارات بوكالة صندوق الضمان الإجتماعي للعمال الأجراء، ورئيس مركز ونائب مدير ورئيس فرع اليوم أمام قاضي التحقيق لدى محكمة ادرار.

بتهم إختلاس أموال عمومية وسوء غستغلال الوظيفة والحصول على تعويضات بشكل منافي للقوانين.

هذا وبحسب نفس المصادر فإن المبلغ الذي تم اختلاسه هو317 مليون سنتيم.