إيداع إمراة الحبس بعد سرقتها لـ 6 آلاف أورو من عيادة طبيب بتليملي

أصدرت قاضي الجلسة بمحكمة الجنح بسيدي امحمد أمرا بإيداع إمراة في العقد الخامس من العمر (ح.ن). رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة، هذا بعد سرقتها لمبلغ 6الاف اورو. اضافة الى مبالغ مالية معتبرة بقيمة 20 مليون سنتيم من عيادة طبيب بمنطقة تليملي بالعاصمة.

المتهمة و اثناء مثولها امام هيئة محكمة الجنح بسيدي امحمد بموجب اجراءات المثول الفوري، وجهت لها تهمة السرقة. مع تأ جيل جلسة محاكمتها الى تاريخ 2 مارس المقبل، مع الامر بوضعها رهن الحبس المؤقت.