إيداع الأمين العام لحركة راج الحبس المؤقت والرقابة القضائية لسعيدة دفور

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إيداع الأمين العام لحركة راج الحبس المؤقت والرقابة القضائية لسعيدة دفور
بقلم عبد الرحمن سالمي

أودع قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة سيدي محمد بالعاصمة الأمين العام لحركة راج فؤاد ويشر الحبس المؤقت.

وحسب المعلومات التي تحوزها “النهار اونلاين” نقلا عن مصادر قضائية على صلة بالملف فإن المعني قد تم إداعه بعد مثوله  اليوم أمام وكيل الجمهورية و قاضي التحقيق بذات المحكمة.

وتم وضع العضو في حركة راج  والتي تقطن بولاية تيزي وزو  المدعوة سعيدة دفور تحت الرقابة القضائية.

وتجدر الإشارة إلى أن فؤاد ويشر  ومناضلة في الحركة من ولاية تيزي وزو قد جرى توقيفهما  يوم الجمعة خلال المسيرة الـ40 من الحراك الشعبي  من أمام مقر الحركة.

وجرى التحقيق مع المعنيين يومي الجمعة و السبت قبل أن يتم تقديمهما اليوم أمام قاضي التحقيق ووكيل الجمورية اليوم بذات المحكمة.


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