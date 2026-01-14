إيداع التيكتوكر مروى “بيبشاتي” حبس القليعة

أمر قاضي التحقيق الغرفة الرابعة لدى محكمة الدار البيضاء اليوم الأربعاء، بإيداع التيكتوكرالمتهمة الموقوفة المسماة( مروى زعلاني)، رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالقليعة على ذمة التحقيق.

وتعرف المتهمة مروى زعلاني على مواقع التواصل الاجتماعي تيكتوك باسم مروى بيبشاتي، بعرضها ملابس نسوية للبيع والترويج لها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “تيكتوك”، في محل تبيع فيه الملابس الواقع بمدينة سطاوالي بالعاصمة.

وحسب مصادر مطلعة بملف القضية، فإن التحقيق الحالي، باشرته جهات أمنية رفيعة المستوى، انطلاقا من أدلة علمية تقنية ضد المتهمة، توصل لها المحققون في اطار التحقيق المفتوح.

حيث تبيّن أن المتهمة تتواصل مع كيانات ارهابية معادية معروفة بعدائها للدولة وموسساتها، تنشط بالخارج.

كما أثبتت التحقيقات حسب ذات المصادر، أن المتهمة مروى زعلاني كانت مشتركة في حساب إرهابي فار من العدالة، وتتواصل معه في عدة مناسبات عبر رسائل ومحادثات صوتية عبر حسابها الالكتروني، تم التحفظ عن مضمونها، اعتبرت أدلة تقنية وقرائن قوية عن تخابر المتهمة مع جهات وأطراف ترتكب أعمال تخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية.

وتوبعت المتهمة في إطار التحقيق، بتبيض الأموال والإشادة بالأفعال الإرهابية وتهم أخرى ستبقى تلاحق المتهمة في اطار التحقيق الذي لا يزال مفتوحا.