 إيداع التيكتوكر “موح الوشّام” حبس الحراش لنشره الرذيلة والإلحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أمرت محكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة، أمس الثلاثاء بوضع تيكتوكر المتهم الموقوف المدعو ” ح.محمد” المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي باسم ” موح الوشام”، رهن الحبس المؤقت، مع تأجيل محاكمته الاسبوع المقبل.

حيث تم عرض المتهم أمام هيئة المحكمة وفقا لاجراءات المثول الفوري، لمتابعته جزائيا في قضية نشر الرذيلة والإلحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب ما تحصلت عليه ” النهار” من تفاصيل جديدة عن ملف الحال ،فإن نيابة الجمهورية وجهت 9 تهم للمتهم عقوباتها متفاوتة، سيجيب عنها المتهم خلال جلسة محاكمته المبرمجة لاحقا.

وحسب ذات المصادر فإن الموقوف المدعو ” ح.محمد” متابع بجنحة إهانة هيئة نظامية، وجنحة نشر صور مخلة بالحياء ، جنحة المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، جنحة المساس بالمعلوم الديني بالضرورة، جنحة ممارسة نشاط خارج السجل التجاري، جنحة تعريض حرية الغير للخطر والصحة العمومية، جنحة رفض الامتثال للقوة العمومية، جنحة عرض لأنظار الجمهور فيديوهات مخلة بالحياء إلى جانب جنحة التهديد.

وجاءت الملاحقة القضائية للمتهم في قضية الحال على إثر، عرضه مقاطع فيديو على منصة التواصل الاجتماعي ” تيكتوكر” بعضها مخلة بالحياء، وأخرى تحريضية تدعو لفساد الأخلاق والرذيلة، والاستهزاء بالمعلوم الديني بالدعوة للإلحاد ، على غرار عرض الوشم على جمهور المواقع، والترويج له، بطريقة متعمدة.

وعلى إثره قامت مصالح الأمن بالعاصمة بتوقيف المعني بمسكنه العائلي وسط العاصمة، باعتباره ” تيكتوتر” عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولدى عملية إيقاف المتهم أبدى الأخير مقاومة عنيفة أمام رجال الشرطة، حيث أطلق فيديو لحظتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في بث مباشر، وثق من خلاله لحظة وصول رجال الأمن لمسكنه ومحاولتهم الدخول لأجل توقيفه، أين بدى المتهم في حالة ذعر وخوف شديدين، إذ رفض فتح الباب لهم، مهددا الشرطي بوضع حد لحياته لأي محاولة للتقرّب منه أو توقيفه.