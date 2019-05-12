إيداع الجنرال المتقاعد بن حديد الحبس المؤقت
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تمكنت عناصر من السرية الإقليمية لأمن الطرقات التابعة لمجموعة الدرك الوطني بوهران،من حجز 70 كلغ من مادتي الجبن الطري والكاشير
غير صالح للإستهلاك،أثناء قيام ذات العناصر…
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تم، اليوم الأحد، القضاء على إرهابي، بمنطقة الزرايب بإعكوران، بولاية تيزي وزو.
وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، العملية مكنت من استرجاع مسدس آلي من نوع كلاشينكوف…
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أقدم منتصف نهار اليوم مضطرب عقليا على مهاجمة عمال بريد الجزائر مركز الناظور ببلدية الوادي.
حيث قام بكسر الزجاج العازل بين الموظفين والزبائن قبل أن يتم…
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