إيداع الحبس لشابين بتهمة التشهير بمديرة مستشفى طب العيون عبر “الفايسبوك” في الوادي

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي بإيداع الحبس المؤقت لشابين أحدهم كان عون أمن بمستشفى طب العيون الجزائري الكوبي في قضية السب والشتم والتشهير بمدير ذات المؤسسة التي كان يعمل بها أحد المشتبه بهم.

القضية، التي تعود تفاصيلها إلى تقديم الضحية شكوى لدى مصالح الأمن مفادها تعرضه للسب والشتم والتشهير على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل شخصين.

أحدهم كان عامل لديه، وتم فصله لأسباب تأديبية، لتباشر مصالح الأمن بتحري في الشكوى المقدمة أين ثبت بالدليل تورط المشتبه بهما في قذف وشتم مدير المؤسسة واتهامه بتلاعب في صفقات عمومية وحتى التلاعب في اختيار الممونين للمؤسسة.

وبعد توقيفهم والتحقيق معهم أكدوا نشرهم لهذه المعلومات دون تقديم دليل عليها ومباشرة تم تحويلهم على وكيل الجمهورية الذي امر إيداعهم الحبس المؤقت لحين وقت المحاكمة.