إيداع الدركي الهارب حبس الحراش وهذه التهم الموجهة إليه

أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة سيدي امحمد، بتحويل الدركي الفار محمد عبد الله إلى المؤسسة العقابية .بالحراش مع استكمال التحقيق معه غدا

وتم توجيه للدركي الهارب، التهم التالية: جناية الانخراط في جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة، وجناية تمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية .

ومثل الدركي الهارب “محمد عبد الله” أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، صباح اليوم الإثنين، وتم توقيف الدركي منذ حوالي أسبوع من طرف السلطات الاسبانية.

ويعتبر الموقوف رقيب سابق في سلك الدرك الوطني. حيث تم تسليمه من قبل السلطات الاسبانية الى الجزائر.

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