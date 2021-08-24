أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة إيداع الدركي عبد الله محمد رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية. واوضح بيان نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد انه وبتاريخ 23/08/ 2021 تم تقديم المتهم اما النيابة الذي كان متواجد في حالة فرار.

وتنفيذا للامر بالقبض الدولي الصادر ضده من طرق قاضي التحقيق وذلك لتورطة في وقائع ذات صلة بالجماعات الإرهابية. وكذا تبييض الاموال في إطار جماعة إجرامية. بالإضافة للتمويل الجماعات الإرهابية ليتم وضعه رهن الحبس بالمؤسسة العقابية. وفقا لمتقضيات نص المادة 119 من قانون الاجراءات الجزائية.

وأضاف البيان انه وبتاريخ 24 /08 /2021 قام قاضي التحقيق بإستخراجه بغرض إستجوابه حول القائع المنسوبة له وبحضور محاميه. ليصدر ضده امر بالوضع رهن الحبس المؤقت بنفس هذا التاريخ.

وللإشارة فإن الدركي عبد الله محمد محل متابعات قضائية أمام جهات قضائية أخرى سيمثل أمامها بعد إخطارهاته الجهات وذلك وفقا للقانون مع إحترام جميع الحقوق التي يخولها لها القانون.