إيداع الرئيس الأسبق لـ”الفاف” زطشي الحبس المؤقت

تم صبيحة اليوم الأربعاء، ايداع الرئيس الأسبق للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” خير الدين زطشي، الحبس المؤقت.

وأمر قاضي التحقيق الغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، بإيداع زطشي، الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة.

ويواجه زطشي، الذي ترأس “الفاف” في الفترة ما بين مارس 2017 إلى مارس 2021، رفقة مسؤولين سابقين في مكتبه الفيدرالي، تهم فساد، تتعلق بصفقات مشبوهة، بغرض منح امتيازات غير مببرة للغير.