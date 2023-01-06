إيداع السائق الذي تسبب بوفاة شرطي دهسا الحبس المؤقت

تم إيداع سائق المركبة المتهور والذي تسبب في وفاة حافظ الشرطة هواري عبد الرحيم، إثر تعرضه لحادث دهس، الحبس المؤقت.

وحسب ما نقلته الإذاعة الجزائرية، عن المديرية العامة للأمن الوطني، فإن السائق المتهور البالغ من العمر 29 سنة، تم توقيفه من قبل مصالح الشرطة بعين المكان.

وأضاف ذات المصدر، أنه و”فور استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم سائق المركبة المتهور أمام الجهات القضائية المختصة. أين تم إيداعه الحبس المؤقت عن جناية محاولة القتل العمدي. وجنحة إهانة رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم وجنحة عدم الامتثال لإنذار التوقف”.

وتوفي، مساء الخميس، حافظ الشرطة هواري عبد الرحيم، التابع لأمن دائرة درارية “أمن ولاية الجزائر”، الذي كان قد تعرض، أثناء تأدية مهامه الميدانية ليلة رأس السنة الجديدة، إلى حادث دهس من طرف سائق مركبة متهور.

وإثر هذا المصاب الأليم، يتقدم المدير العام للأمن الوطني، فريد بن الشيخ، باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الأمن الوطني، بتعازيه الخالصة وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلة المرحوم وكافة أسرة الأمن الوطني.

كما تقدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، بأخلص التعازي وأصدق عبارات المواساة. إلى عائلة المرحوم، ومن خلالهم كافة زملائه ومنتسبي الأمن الوطني.

هذا وسيوارى المرحوم الثرى اليوم الجمعة، بولاية سيدي بلعباس.