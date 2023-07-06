إيداع السائق المتسبب في حادث المرور المميت ببرج بوعريريج الحبس المؤقت

أمرت نيابة محكمة المنصورة بمجلس قضاء برج بوعريريج إيداع سائق الحافلة المتسبب في حادث المرور المميت الحبس المؤقت.

وحسب بيان نيابة محكمة المنصورة تنويرا للراي العام تفاصيل القضية تعود لتاريخ 05 /07/ 2023 في حدود الساعة 02:00 صاحا على مستوى الطريق السيار بإتجاه الجزائر العاصمة وبالضبط بالمكان المسمى حمام البيبان بلدية المهير ولاية برج بوعريريج والذي خلف وفاة 8 اشخاص وإصابة 18 أخرين بجروح خطيرة.

وعلى إثر ذلك تم توقيف السائق من طرف مصالح الدرك الوطني .

وتم تقديم المشتبه فيه والمسمى “ع.ع”اليوم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة المنصورة اين تم متابعته بجنحة القتل الخطأ المقترن بمخالفة الإفراط في السرعة بواسطة مركبة للنقل الجماعي والجروح الخطأ.

ليتم إيداع المشتبه فيه الحبس المؤقت على ذمة التحقيق القضائي.