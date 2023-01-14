إيداع الشرطي المتسبب في إطلاق النار على قاصر برصاصة بالكاليتوس حبس الحراش

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الجنح بالحراش اليوم السبت بإيداع الشرطي المتسبب في إطلاق النار على قاصر برصاصة بالكاليتوس حبس الحراش.

وحسب مصادر النهار اونلاين الشرطي مثل اليوم أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الجنح بالحراش.

وفقا لذات المصادر الشرطي أطلق عيارا ناريا تسبب في إصابة طفل قاصر ثم وفاته خلال مداهمة لأوكار الجريمة.

وكانت المديرية العامة للأمن سبق وأن أصدرت بيانا توضيحيا كشفت فيه حيثيات الحادث.

أمرت نيابة محكمة الحراش بتاريخ 10 جانفي بفتح تحقيق ابتدائي في حادثة مقتل قاصر بطلقة نارية بمدينة براقي لمعرفة ملابسات وظروف الحادث .

و تم فتح تحقيق من طرف الضبطية القضائية لامن دائرة براقي في قضية حيازة وبيع المؤثرات العقلية وفي إطار عملية تفتيش قانونيتين لمسكن بضواحي حي الكاليتوس والتي كانت نتائجها إيجابية لحجز كمية من المؤثرات العقلية وتوقيف المشتبه فيهم. اذ تخللت العملية محاولة مجموعة من الأشخاص عرقلة مهام وعمل رجال الضبطية القضائية بغرض تخليص الموقوفين بالقوة مما تسبب في احداث فوضى وفي اطلاق احد عناصر الشرطة طلقة نارية تحذيرية أصابت الضحية الطفل القاصر الذي لا يتعدى سنه 16 سنة الذي فارق الحياة بمصلحة الاستعجالات متأثرا بالاصابة كما أفاد البيان نفسه أن وكيل الجمهورية لدى محكمة الحال انتقل إلى المستشفى وعاين الجثة ثم أمر بتشريحها الى حين الانتهاء من نتائج التحقيق في القضية.