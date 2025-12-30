إيداع الطلبات في مسابقة توظيف الأساتذة.. وزارة التربية تصدر بلاغا هاما

أقرّت وزارة التربية الوطنية اعتماد الإيداع الالكتروني لملفات المترشحين في مسابقات التوظيف على أساس الشهادات للالتحاق برتب الأساتذة بعنوان سنة 2025. وذلك في إطار عصرنة الإجراءات الإدارية وتبسيطها.

وجاء هذا الإجراء تبعًا للمنشور رقم 713 المؤرخ في 11 ديسمبر 2025، وكذا إرسال المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري رقم 14754 المؤرخ في 16 ديسمبر 2025.الذي تضمن الموافقة على إيداع ملفات الترشح الكترونيا وبصفة حصرية عبر المنصة الرقمية الخاصة بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. من خلال الرابط:

http://concours.onec.dz، مع اعتماد الطلب الإلكتروني بديلاً عن الطلب الخطي.

وبموجب هذا القرار، دعيت المصالح المعنية إلى قبول ملفات المترشحين بالاعتماد على استمارة المعلومات الالكترونية فقط. دون اشتراط إيداع الطلبات الخطية، مع ضرورة التقيد بباقي الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمسابقات.

ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين شفافية تنظيم المسابقات، وتسهيل عملية الترشح، وتقليص الجهد والوقت على المترشحين. والإدارة على حد سواء، بما ينسجم مع توجهات الرقمنة التي تنتهجها السلطات العمومية.