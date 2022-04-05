إيداع العسكري السابق محمد بن حليمة رهن الحبس المؤقت

يمثل في هذه الأثناء العسكري السابق محمد بن حليمة أمام قاضي التحقيق بقسم مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود بسيدي امحمد.

ويتم التحقيق مع بن حليمة، في قضايا تتعلق بإنتمائه لحركة رشاد الارهابية و قضايا اخرى تمس بامن الدولة و الوحدة الوطنية.

كما تم ايضا تقديم شقيق العربي زيطوط أحد المتهمين الرئيسيين في القضية.

ويأتي هذا، بعد أيام من ترحيل محمد بن حليمة من قبل السلطات الاسبانية إلى الجزائر. حيث صدرت في حقه مذكرة توقيف دولية عن محكمتي بئرمرادرايس و سيدي امحمد.

وكان بن حليمة قد قدم اعترافات خطيرة حول مخطط حركة رشاد الارهابية لزعزعة الامن و الاستقرار في الجزائر.

كما سبق وأن أصدرت المحكمة بالجزائر العاصمة حكما غيابيا في حق العسكري يقضي بادانته بـ10 سنوات حبسا نافدا.

هاذ وتم جلب 5 أشخاص أخرين رفقة العسكري السابق محمد بن حليمة إلى قاضي التحقيق بقسم مكافحة الارهاب والجريمة العابرة للحدود بمحكمة سيدي امحمد.

وتم التحقيق مع المعنيين، في قضايا تتعلق بإنتمائهم لحركة رشاد الإرهابية. وقضايا إرهاب تتعلق بالمساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية.

وحسب مصادر النهار يتعلق الأمر بكل من “س.د” و”س.م”، “م.م.أ”، “ق.س”، والمدعو “د.النش”.

المشتبه فيهم تم جلبهم الى محكمة سيدي امحمد من قبل عناصر الشرطة القضائية للجزائر الوسطى. في إنتظار ما سيكشف عنه التحقيق لاحقا في هذه القضية.

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