إيداع اللواء «السعيد باي» الحبس وإصدار أمر بالقبض على الجنرال «حبيب شنتوف»

متهمان في قضية تبديد أسلحة وذخيرة حربية ومخالفة التعليمات العسكرية

اللواء شنتوف خالف التزامات الرقابة القضائية التي يخضع لها

أصدر قاضي التحقيق لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، أمس، أمرا يقضي بإيداع «السعيد باي» القائد السابق للناحية العسكرية الثانية، الحبس المؤقت.

وبالقبض على المدعو «شنتوف حبيب» القائد السابق للناحية العسكرية الأولى بتهم تبديد أسلحة وذخيرة حربية ومخالفة التعليمات العامة العسكرية.

وجاء في بيان لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة أنه «طبقا لأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية وفي إطار الاحترام التام لأحكامه.

يحيط النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة الرأي العام علما.

بالمتابعة القضائية من أجل تهم تبديد أسلحة وذخيرة حربية لفائدة أشخاص غير مؤهلين لحيازتها والإخفاء ومخالفة التعليمات العامة العسكرية.

الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 295 و324 من قانون القضاء العسكري، ضد كل من المدعو «باي السعيد» و«شنتوف حبيب» وكل شخص يثبت تورطه.

وأضاف المصدر ذاته أنه ولضرورة التحقيق، فقد أصدر قاضي التحقيق وبصفة تحفظية، بناء على التماسات الوكيل العسكري للجمهورية، أمرا بحجز الأسلحة والذخيرة.

وبإيداع المدعو «باي السعيد» الحبس المؤقت، كما أمر بالقبض على المدعو «شنتوف حبيب» لمخالفته التزامات الرقابة القضائية الخاضع لها سابقا.

وجاءت متابعة المتهمين في قضية الحالة كقضية ثانية بعد متابعتهما سابقا ومثولهما أمام القضاء العسكري في قضية «كمال البوشي».

وورد اسم المتهمين ضمن قائمة الجنرالات الخمسة وإقالتهم بقرار رئاسي، متورطين في قضايا تتعلق بالفساد واستغلال المنصب.

كما تم سحب جوازات سفر الضباط الخمسة، بعدما صدر في حقهم قرار المنع من السفر.