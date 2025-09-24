إيداع المتسبّبين في بتر يد شاب بباب الزوار الحبس

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء بإيداع متهمين اثنين رهن الحبس المؤقت على ذمّة التحقيق. متورطين في قضية الاعتداء على شاب بالعاصمة بواسطة سلاح أبيض محظور. مما سبب له عاهة مستديمة على مستوى اليد.

حيث تم متابعة المتهمين السالف ذكرهما بجناية محاولة إزهاق روح وجناية الضرب. والجرح العمدي المؤدي الى بتر أحد الأعضاء.

وجاءت عملية تقديم المتهمين أمام الجهات القضائيّة،للتحقيق معهما، بعد شكوى قيدها الضحية أمام

مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القـضـائـية بأمـن المـقـاطـعـة الإدارية الدار البيضاء شرقي العاصمة، وفي نفس الوقت بعد تلقي ذات المـصـالح لـبـلاغات عبر الــخط الأخـضـر 1548 بالتنسيق مع مركز القيادة و السيطرة ، مفادها الاعتداء على شاب من طرف شخصين على مستوى حي 08 ماي 1945 سوريكال، وتزامن البلاغ رصد مقطع فيديو متداول يوثق هذه الحادثة، حيث تم تداول نشطاء فايسبوكيون فيديو ليد مبتورة تنزف دما، وسط ذعر واستياء عن الجريمة التي ارتكبها الجناة في حق ابن حيهم.

بعد التحريات المكثفة، تم تحديد هوية الفاعلين مع توقيفهما، وبعد استجوابهما في محاضر رسمية تم انجاز ملف قضائي مع تقديمهما أمـام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحال.