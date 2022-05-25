إيداع المتصرف الاداري لمجمّع “كيا” الحبس المؤقت بسجن الحراش

أمر قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، في ساعة متأخرة من يوم أول أمس الاثنين، بإيداع المدعو “ق.ق. كمال” المتصرف الاداري لمجمع “غلوبال جروب” لمالكه رجل الأعمال المحبوس حسان عرباوي لإنتاج سيارات كيا ” بالجزائر، رهن الحبس المؤقت على ذمة للتحقيق، لتورطه في وقائع ذات صلة بالفساد.

وحسب مصادر تحدثت لـ”النهار” فإن قرار قاضي التحقيق جاء بعدما وجه للمتهم استدعاء مباشر للسماع اليه بخصوص القضية المتابع بها، ليوجه له تهما ثقيلة تتعلق بجنحة التبديد العمدي للمال العام واستعمال على نحو غير شرعي للممتلكات والأموال ومنح امتيازات غير مبررة، جنحة إساءة استغلال المنصب على نحو يخرق القوانين والتنظيمات لغرض منح مزية غير مستحقة.

وفي تفاصيل القضية، فإن المتابعة القضائية التي طالت المتهم الذي عينته المحكمة كمتصرف إداري لممتلكات رجل الأعمال الموقوف حسان عرباوي مسوّق العلامة التجارية “كيا” قد قام بالتصرف في الأموال والممتلكات التابعة للمجمّع محل المصادرة بحكم قضائي ممهور بصيغة تنفيذية بطريقة غير قانونية، وقام بالتصرف فيه خدمة لمصالحه الخاصة، وهي المعلومات التي وردت رجال الضبطية القضائية فتم فتح تحقيق بشأنها.

وعن حجم الاضرار التي الحقها المتهم بالخزينة العمومية جراء الافعال التي ارتكبها، فقد أكد ذات المصدر بأن القضية ما زالت قيد التحقيق في انتظار نتائج الخبرة العلمية.

والجدير بالذكر أن رجل الأعمال الموقوف حسان عرباوي حكم عليه في جانفي 2021، بالسجن أربع سنوات بمجلس قضاء العاصمة في المحاكمة الثالثة، بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون في قضيتي فساد تتعلقان بتركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للمرشح عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية في أفريل 2019.

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باشر المتصرف الإداري المعين من قبل مجلس قضاء العاصمة، عمله في مجمع “كو جي سي” التابع لرجل الأعمال المحبوس كونيناف.

علمت النهار من نقابة عمال مجمع “كو جي سي”، بأن الإدارة أعلمتهم باجتماعها مع المتصرف الإداري، أمس الاثنين.

وأفاد عضو النقابة هشام صادوق في اتصال هاتفي، أنّ الإدارة أعلمت العمال عبر رسالة في البريد الداخلي للمؤسسة.

وحسب صادوق، فقد نقلت الإدارة عن المتصرف الإداري قوله أنّ مهمته هي ضخ الأجور في أقرب وقت وضمان استمرارية المؤسسة واستئناف مشاريعها.

فيما قال عضو النقابة أن وضعية المجمع صعبة للغاية، خاصة من ناحية الأجور التي لم يتسلمها العمال لثلاثة أشهر.

ولم يتحصل العمال على أجور شهر جوان وجويلية وأوت، وذلك منذ تجميد حسابات المؤسسة في تاريخ 2 جوان الماضي.

نزيف العمال والمتعاملين يصعّب بعث المشاريع من جديد

وأضاف ذات المتحدث، بأن عددا كبيرا من عمّال مجمّع “كو جي سي” استقالوا بسبب هذه الوضعية .

بينما غادر آخرون مناصب عملهم لعدم تجديد عقودهم بسبب سجن مسير المجمع المكلف بتجديدها.

وفضلا عن مشكل الأجور، سيجد المتصرف الإداري نفسه أمام حل مشكل مستحقات المتعاملين مع المجمع.

ويفوق عدد المتعاملين مع المجمّع 1500 متعامل لم ينالوا مستحقاتهم منذ تجميد حسابات المجمع البنكية.

وسيجعل نزيف العمال والمتعاملين من مهمة المتصرف الإداري باستئناف مشاريع المجمع جد صعبة.

وأفاد محدّث النهار، أنّ جميع مشاريع مجمع رجل الأعمال المحبوس كونيناف متوقفة بلا استثناء.

وتعد غالبية مشاريع “كو جي سي” التي ينجزها مشاريع كبرى وذات طابع عمومي.

وحسب هشام صادوق، يقف المجمع على انجاز عدة مشاريع في توصيل المياه والطرقات وكذلك 4 مستشفيات عبر ولايات مختلفة.

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أشرف والي ولاية بجاية كمال الدين كربوش على تعيين متصرفيين إداريين في 4 بلديات لم تجر بها الإنتخابات المحلية الأخيرة.

وهي بلديات أقبو، مسيسنة، فرعون و توجة. حيث تم تعيين بها متصرفين ويتعلق بكل من “رشيد حميدوش” عيّن متصرفا إداريا ببلدية أقبو ثاني أكبر بلديات ولاية بجاية.

بالإضافة إلى رابح أيث عمارة متصرفا إداريا وتسيير، شؤون بلدية فرعون. و كذا رشيد بوسعيد متصرفا إداريا لبلدية مسيسنة. و أخيرا فاتح شبان متصرفا إداريا لبلدية توجة.

هؤلاء المتصرفيين الإداريين سيشغلون مهام كرؤساء بهذه البلديات لتسيير شؤونها الإدارية. والعمل على تجسيد مشاريع التنمية بهذه البلديات بالتعاون و التشاور مع رؤساء الدوائر و والي الولاية.

يذكر أن هذه البلديات الأربع لم يتقدم بها المترشحون بلإنتخابات المحلية الأخيرة. و بالتالي عدم إنتخاب رؤساء المجالس البلدية حيث لم تجرى، بها أصلا الإنتخابات.

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