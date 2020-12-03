إيداع المتهمين الثلاثة الحبس في قضية سرقة 70 مليون سنتيم بالقبة

أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة حسين داي بالعاصمة، بإيداع ثلاثة متهمين موقوفين رهن الحبس المؤقت، بالمؤسسة العقابية بالحراش.

ويتعلق الأمر ب” ر. هاشمي” ، “و. ب. يعقوب” ،” أ. صالح” بتهم تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد إلى جناية السرقة باستعمال سلاح ظاهر، بتوفر ظروف التعدد، استحضار مركبة، النصب واللجوء إلى الجمهور.

بحيث جرى تقديم المتهمين صبيحة اليوم الخميس من قبل مصالح الأمن بحسين داي أمام وكيل الجمهورية بذات المحكمة للسماع إلى أقوالهم في محاضر رسمية.

توقيف المتهمين وايدعهم حبس الحراش جاء عقب، الإطاحة بهم تباعا، بعد حادثة سرقة 70 مليون سنتيم كانت مدينة القبة مسرحا لها.

وكان الضحية قد بث فيديو قصير بواسطة هاتفه النقال، أين ظهر وهو يطارد الجناة لحظة فرارهم على متن سيارة سياحية من نوع “بيكانتو”.