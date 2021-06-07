إيداع المتهم المتسبب في حادث مرور بعين النعجة الحبس المؤقت

أمرت محكمة الجنح بحسين داي اليوم الاثنين، بإيداع المتهم الرئيسي المتسبب في الحادث المروري المميت بعين النعجة رهن الحبس المؤقت. مع تأجيل محاكمته إلى يوم 14 جوان المقبل.

ونُسبت للمتهم الموقوف “ن.عبد الله” تهمة القتل الخطأ والفرار إثر حادث مرور تهربا من المسؤولية الجزائية والمدنية. وهي التهمة التي واجهها المعني خلال مثوله للمحاكمة في جلسة المثول الفوري. حيث تم تقديمه صبيحة اليوم في حدود الساعة العاشرة وربع، أمام وكيل الجمهورية بذات المحكمة للسماع إليه بخصوص الوقائع المنسوبة إليه. أين أصدر أمرا بإيداعه رهن الحبس المؤقت. قبل أن يحال على المحاكمة.

و الجدير بالذكر أن المتهم “ن. عبد الله” جرى توقيفه أمسية الجمعة الفارط في أعقاب الحادث المروري الجسماني على مستوى الطريق الاجتنابي رقم 5 بعين النعجة. والذي خلف وفاة “أسامة مراد بناني” ذو 27 ربيعا، وهو الضحية الذي كان متوقفا على الشريط الاستعجالي لتصليح مركبته وهو يرافق زوجته الحامل. قبل أن يلطمه المتهم بمركبته الرباعية البيضاء اللون من نوع “4/4، مما تسبب في موته بعين المكان.