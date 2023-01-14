إيداع المتهم بطعن الأستاذة الحبس المؤقت بجناح الأحداث

أمر قاضي التحقيق، بمجلس قضاء باتنة، بإيداع المتهم بالاعتداء على أستاذة اللغة العربية ريحانة بن شية بمتوسطة “ع.س”، رهن الحبس المؤقت بجناح الأحداث.

هذا وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة نقاوس بمجلس قضاء باتنة، قد أصدر بيانا على خلفية حادثة تعرض الأستاذة ريحانة بن شية، أستاذة اللغة العربية بمتوسطة “ع.س” ببلدية تاكسلانت، قبل أيام، لضربة خنجر، على مستوى الظهر من طرف القاصر “ع. هـ” تلميذ بالسنة الرابعة متوسط بنفس المتوسطة.

وجاء في بيان وكيل الجمهورية لدى محكمة نقاوس أن الضحية استقبلت ولي التلميذ بسبب سلوكه أين لم يستسغ الأمر.

وحوالي الساعة منتصف النهار أثناء فترة الراحة و بساحة المؤسسة تقدم المشتبه به خلف الأستاذة، أمام مكتب الإدارة. وقام بطعنها بواسطة خنجر ذو مقبض خشبي في ظهرها ولاذ بالفرار لوجهة مجهولة.

وتم تحويل الضحية بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى نقاوس ليتم بعدها تحويلها على جناح السرعة إلى مستشفى باتنة. حيث تم توقيف المشتبه به والتحقيق معه.

ووجهت الأستاذة بن شية ريحانة، أمس السبت، رسالة للشعب الجزائري، بعد أن أحدثت قضيتها ضجة. نتيجة تعرضها للطعن بسكين من طرف أحد تلامذتها.

وقالت الأستاذة: “السلام عليكم كافة الشعب الجزائري، أنا بخير والحمد لله. أشكركم وأشكر كافة الأمة العربية الواقفة معي. أنا في تحسن مستمر، دعواتكم لي”.

وأضافت الأستاذة: “قفوا معي فأنا لست إلا عينة صغيرة عنكم ومنكم ولا أنتمي إلا إلى الجماعة. وأوصل صوتي إلى أبعد حد وأعدكم ألا أخيب ظنكم”.