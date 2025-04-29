إيداع المتهم صاحب الفيديو المتداول المتعلّق بنفوق الكباش المستوردة حبس الحراش

أمر قاضي التحقيق بالقطب الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال لدى محكمة دار البيضاء بإيداع المتهم الموقوف صاحب صاحب الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي المتعلق بموت 03 رؤوس ماشية مستوردة.

حيث تم تقديم المعني من طرف فرقة الأبحاث لفصيلة الدرك الوطني ببئر مراد رايس أمام وكيل الجمهورية. لسماعه بخصوص الوقائع المنسوبة اليه.

وكان المتهم الموقوف قد قام ببث فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتزعم فيه بموت الكباش المستوردة من رومانيا. بعد وصولها الى ميناء الجزائر.

وهو الفيديو الذي تم ترويجه وتداوله على نطاق واسع، من طرف رواد هذه المواقع الإلكترونية.

وعليه أمرت نيابة الجمهورية بفتح تحقيق في القضية، لتتمكن مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني ببئر مراد رايس في ظرف وجيز، من توقيف المعني والتحقيق معه.

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