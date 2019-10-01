إيداع المحامي المشطوب عمارة محسن الحبس المؤقت بالحراش

أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، اليوم الثلاثاء، بإيداع المحامي المشطوب عمارة محسن الحبس المؤقت بسجن الحراش.

وقد وجهت للمحامي المشطوب محسن عمارة تهمة الضرب والجرح العمدي وإهانة موظف خلال تأدية مهامه.

وجاء قرار القاضي عقب السماع إلى أقوال عمارة محسن، بعد إحالته من قبل وكيل الجمهورية بذات المحكمة.

وحسب ما تحصل عليه “النهار أونلاين” من معلومات، فإن توقيف المحامي المفصول عن مهنته عمارة محسن من قبل مصالح الضبطية القضائية كان على خلفية اعتدائه على زميل في المهنة.

وتفيد المعطيات المتحصل عليها أن المحامي المشطوب عمارة محسن قام بالإعتداء على زميله حاج ناصر، خلال تواجده بمقر نقابة المحامين يوم الأحد الفارط.

وقد تلقى المحامي الضحية لكمات عنيفة من زميله، بعد ملاسنات، ليتم توقيف المعتدي على إثر شكوى تقدم بها ضحيته.

ومن المقرر أن تتم جلسة محاكمة المحامي المشطوب عمارة محسن الأسبوع المقبل.