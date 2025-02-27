إيداع المدعوة وحيدة قروج سجن القليعة

أمرت محكمة الشراقة بإيداع، المدعوة “وحيدة قروج” رهن الحبس المؤقت بسجن القليعة. على خلفية اعتدائها على مدير أعمالها في تسجيل فيديو.

ومثُلت، اليوم الخميس، المؤثرة وعارضة الازياء وحيدة قروج، أمام محكمة الشراقة بناءً على إجراء المثول الفوري. عن تهم ثقيلة وجهت لها على خلفية الفيديو الأخير الذي نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتظهر فيه وهي تحتجز مدير أعمالها وتقوم بالاعتداء عليه بالضرب المرفوق بعبارات سب وشتم وإهانة وخطاب الكراهية، ونشر فيديو من شأنه المساس بالأمن والنظام العام.

وقد تحركت مصالح الدرك الوطني بأولاد فايت، فور الانتشار الواسع للفيديو، الذي أثار تفاعلا كبيرا وجدلاً واسعاً، وسط رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدمت مصالح الدرك الوطني بأولاد فايت، اليوم، المعنية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة. الذي وجه لها تهماً تتعلق بالاحتجاز والضرب والسب والشتم والإهانة، وحوّلها على المحكمة بموجب إجراء المثول الفوري.

وأجّلت محكمة الشراقة الملف للبت فيه الأسبوع المقبل. بعدما أمرت المحكمة بإيداع المعنية رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالقليعة. في انتظار ما ستكشف عنه المحكمة من مستجدات.