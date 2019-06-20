إيداع المدير العام الحالي للبنك الوطني الجزائري رهن الحبس المؤقت

أمر قاضي التحقيق مساء اليوم الخميس بإيداع المدير العام الحالي للبنك الوطني الجزائري رهن الحبس المؤقت.

وحسب معلومات لـ النهار فقد تم اليوم وضع وضع 7 اشخاص في قضية KIA، إضافة إلى رجل الأعمال عرباوي حسان رهن الحبس المؤقت.

وكذا وضع إطارين تابعين لوزارة الصناعة حاليا، والمدير العام السابق لترقية للإسثمار بوزارة الصناعة والمناجمرهن الحبس المؤقت.

إلى جانب مدير سابق لموسسة وطنية اقتصادية عمومية وكدا اخوي المتهم الرئيسي وترك في الإفراج 4 متهمين.

كما تم إحالة ملف كل من أحمد اويحيى وبدة محجوب ويوسف يوسفي الى المحكمة العليا.