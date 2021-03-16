إيداع المدير العام السابق لديوان الحبوب عبد الرحمن بوشهدة الحبس المؤقت

أمرت غرفة الاتهام بمجلس قضاء قالمة بإيداع المدير العام السابق للديوان الوطني المهني للحبوب الحبس المؤقت بتهم فساد.

وحسب المعلومات التي تحوزها النهار نقلا عن مصادر قضائية فإن بوشهدة قد مثل اليوم أمام غرفة الاتهام بلمجلس قضاء قالمة

وأضافت ذات المصادر أن القضية تعود لسنة 2019 تاريخ اختفاء 30 ألف قنطار من الحبوب، يتهم فيها بوشهدة وإطارات آخرون بديوان الحبوب في قضية فساد بتعاونية الحبوب في قالمة.

وأضافت ذات المصادر أن وقائع القضية تعود إلى الفترة التي كان فيها بوشهدة مديرا جهويا لديوان الحبوب بعنابة.

كما وجهت أصابع الاتهام إلى رؤساء مصالح المالية والمحاسبة بتعاونية الحبوب رفقة بوشهدة في نفس القضية.

ومن بين المتهمين أيضا رئيس قسم المالية ورئيس وحدة الاستغلال بمطاحن “اقروديف” في هيليوبوليس.