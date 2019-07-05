إيداع المدير العام السابق لـOPGI  حسين داي محمد رحايمية الحبس المؤقت بالحراش

أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد بإيداع المدير العام السابق لـOPGI حسين داي محمد رحايمية الحبس المؤقت بسجن الحراش.
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أشرف اليوم والي ولاية البويرة، مصطفى ليماني رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي وبحضور ممثلي الأسرة الثورية وإطارات الولاية والمنتخبين
على توزيع مفاتيح السكنات لفائدة 443 مستفيد…
أوقفت مصالح أمن بلدية حمادي ببومراس، عصابة تتكون من 8 أشخاص مختصة في السطو على المحلات التّجارية.
وأوضح بيان لمصالح أمن الولاية، أنّه بعد مداهمة ليلية…
افتتح اليوم تزامنا وعيدي الإستقلال والشباب المركز التجاري، السانية بوهران، الذي يعد ثاني أكبر مركز بالمغرب العربي.
وافتتح المركز من قبل شركة المراكز التجارية بالجزائر SCCA،…
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