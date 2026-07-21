إيداع المدير العام لشركة التبغ “ستايم” الحبس

أمر قاضي التحقيق الغرفة الثانيه لدى القطب الجزائي الإقتصادي والمالي ليلة الإثتين بإيداع المدير العام بالنيابة الحالي لشركة الجزائرية الاماراتية “ستايم للتبغ” المتهم (أ. ز) الحبس. رفقة 3 إطارات آخرين بالشركة ومتعاملين خواص، عن وقائع فساد تتعلق بتبديد المال العام عن طريق تهريبها إلى دولة الإمارات بطريقة غير قانونية مع اكتسابهم لعقارات في أحياء راقية بالعاصمة. وهو ما كبدت الخزينة العمومية خسائر مالية فادحة.

المتهمون وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد تتعلق بتكوين جماعة إجرامية منظمة، المضاربة غير المشروعة. منح امتيازات غير مبررة للغير، إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية. إساءة استغلال الوظيفة وتقديم تسهيلات التي يمنحها النشاط المهني. في إطار جماعة إجرامية وتبييض الأموال، إلى جانب جنحة إدخال عن طريق الغش معطيات في نظام المعالجة الآلية.

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