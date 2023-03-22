إيداع المدير العام لشركة النقل البحري للبضائع الحبس المؤقت

أمر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد ايداع المدير العام لشركة النقل البحري للبضائع. جاري لخضر الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش. مع إيداع اطارين اخرين الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش كل من اطار سامي بالنقل البحري وهران متقاعد المدعو عزي إسماعين العربي. وكذلك المدعو عبد المالك سماعين المدير العام في الشركة الوطنية للنقل البحري سابقا، مع أمر بوضع (14) متهما تحت الرقابة القضائية.

و في بيان صادر عن القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد ان نيابة الجمهورية. لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي. تعلم الرأي العام ان وقائع القضية طالت مستوى الشركة الوطنية للنقل البحري بالشمال تتعلق بإبرام صفقات. وعقود بطريقة مخالفة للقوانين والتنظيمات وتجاوزات في تسيير الشركة. بالإضافة إلى ذلك التواطؤ لتبديد المال العام من خلال التسبب في التوقف التقني وعدم استغلال سفن شحن تابعة للشركة. وتوقفها على مستوى الموانئ الداخلية. كما توقيف بواخر أخرى بموانى أجنبية. وبالنتيجة التأثير على نشاط ومعاملات الشركة وتدهور وضعيتها المالية. رغم الدعم المالي المقدم لها من طرف الدولة.

كما قد ألحق هذا أضراراً مالية كبيرة بالشركة والمجمع والخزينة العمومية، ثم فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع و انه بعد استكمال التحقيق. من طرف المصلحة الإقليمية للتحقيق القضائي بالجزائر بالمديرية العامة للأمن الداخلي.

وتم بتاريخ 2023/03/21 تقديم الأطراف أمام النيابة أين أمرت يفتح تحقيق قضائي. من أجل جنح إبرام عقود وصفقات واتفاقيات بطريقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبزرة للغير التبديد العمدي. والاستعمال على نحو غير شرعي لأموال وممتلكات عمومية. بالإضافة إلى ذلك إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات والإهمال الواضح المؤدي لتلف أموال عمومية.