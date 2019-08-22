إيداع المدير الولائي للوكالة العقارية بوهران الحبس المؤقت

أمر قبل قليل قاضي التحقيق بمحكمة حي جمال الدين بوهران بإيداع المدير الولائي للوكالة العقارية الحبس المؤقت بعد تورطه في أكبر قضية فساد.

القضية على علاقة بنهب العقارعلى مستوى بلدية بئر الجير بتواطؤ والي وهران السابق عبد الغني زعلان المتواجد حاليا بسجن الحراش.

وكذا والى وهران الاسبق عبد المالك بوضياف.

حيث توصلت التحقيقات السابقة المباشرة من قبل مصلحة الشرطة القضائية لامن وهران إلى أنه تورط في عديد قضايا نهب العقار.

اين تجاوزت مساحة الأراضي المستولى عليها بطريقة غير قانونية والتابعة لامتلاك الدولة ال 100 هكتار بدائرة بئر الجير .

تم بيعها لمسؤولين نافذين بأسعار رمزية لا تفوق ال 1000 دج للمتر المربع الواحد.